Определились полуфиналисты Кубка Азербайджана по баскетболу

В среду в Спортивном центре «Серхедчи» были сыграны два заключительных матча в группе «B». «Гянджа» обыграла «Шеки» со счетом 85:78, а в матче, где решалась судьба путевки в полуфинал, «НТД-ИНДИГО» обыграл чемпиона страны «Сабах» - 89:85.

В результате из группы вышли «НТД-ИНДИГО» и «Серхедчи». В полуфиналах, которые состоятся 17 апреля, они сыграют соответственно с «Хазри» и «Нефтчи». Финал состоится 20 апреля.

Главный тренер «НТД-ИНДИГО» и сборной Азербайджана Тахир Бахшиев так прокомментировал результат матча с «Сабахом»: «Я остался доволен игрой команды. Ребята молодцы. Они полностью выполнили установку на матч. Это была важная игра в психологическом плане. После таких матчей становится легче играть.

Я бы не сказал, что эта игра носила принципиальный характер. Если ты выходишь на площадку, значит, должен хотеть победить. Не важно, против кого мы играем. Важно побеждать.

Мы уже привыкли к такому режиму, когда матчи чемпионата чередуются играми Кубка. Приходится менять тактику. Но ребята уже привыкли к этому».