Помощник президента о скандальном докладе экс-генсека НАТО
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в социальной сети X прокомментировал предвзятый доклад группы «Сеть друзей Армении», которую возглавляет бывший премьер-министр Дании, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
«Так называемый отчет экс-генсека НАТО и его окружения, оплаченный правительством Армении и армянским лобби, заставил меня переопубликовать мой пост от 4 сентября 2023 года, где указывается документ, подтверждающий оплату со стороны Республики Армения. На этот раз Андерс Фог Расмуссен забыл добавить в свой доклад информацию об оплате. Деньги говорят за себя!» - говорится в публикации помощника президента.
The so-called report or "rubber stamp" propaganda piece by former Secretary General of NATO Andres Rasmussen and his entourage - ordered and paid - as a client by the Government of Armenia and armenian lobby, reminded me to repost my 04 Sep.2023 post where payment document of the… https://t.co/9MpsqN1dU1— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) March 27, 2024