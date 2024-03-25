Изменение климата и вирусы: глобальное потепление «воскрешает» опасные болезни

Ульвия Худиева, собкор 01:14

Глобальное потепление и изменение климата приведут к распространению новых инфекционных заболеваний и даже возрождению опасных древних вирусов и бактерий. Об этом предупреждают ученые. По их наблюдениям, стремительно распространяются такие болезни, как корь, коклюш, скарлатина, ветряная оспа, туберкулез. Центры по контролю и профилактике заболеваний США предупредили, что изменение климата может привести к возрождению такого опасного заболевания, как холера.

Эпидемия кори в мире, в том числе и в Азербайджане, идет на спад. Правда, педиатры заявляют, что особенно среди детей по-прежнему регистрируются заболевания с такими симптомами, как высокая температура, удушающий кашель, в некоторых случаях кровотечение из носа, сыпь. Случаи заболевания туберкулезом также возросли в ряде стран, в том числе в Великобритании. По данным британского Агентства безопасности здравоохранения, у 7,5 миллиона человек во всем мире диагностирован туберкулез. Причем, согласно недавнему исследованию, инфекцию могут передавать окружающим люди без каких-либо симптомов заболевания. В ходе исследований ученые изучают возможность распространения туберкулеза «новыми» способами. Было обнаружено, что у четырех из пяти человек с положительным результатом теста не было кашля, который ранее считался основным симптомом туберкулеза. В Европе также распространяется попугайная лихорадка. Болезнь, от которой на данный момент умерли пять человек, передается человеку через больных птиц. Кроме того, в некоторых странах достигло пика число заражений вирусом Коксаки. Заместитель генерального директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Афаг Алиева рассказала haqqin.az о последней ситуации в Азербайджане. По ее словам, вирус кори, распространявшийся с апреля прошлого года, пошел на спад. «В декабре-январе уровень заболеваемости корью был высок, с середины февраля заболеваемость начала постепенно снижаться. Есть регионы, где все еще фиксируются заражения. Но в целом ситуация улучшается», — отметила замгендиректора.