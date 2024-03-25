Глава разведки Украины: Россия знала о подготовке теракта в «Крокусе»

«Как минимум, 15 февраля 2024 года Россия знала о подготовке. Я вам больше скажу, эта информация прошла через разведуправление группировки в Сирии. Вот оттуда она ушла на Москву. И пусть не рассказывают сказки, что это странным образом все материализовалось ниоткуда», — заявил Буданов.

По словам главы ГУР, в Кремле знали, откуда и через какие две страны в Россию прибудут боевики. «Для чего они допустили, чтобы это произошло — есть несколько вариантов. Первый — это, как у них принято, борьба «башен», чтобы сейчас снять несколько чиновников. Другой вариант — они на самом деле недооценили масштабы того, что произойдет. Думали, что это будет более локально, и хотели обвинить во всем Украину», ― сказал Буданов.

Говоря об «украинском следе», начальник украинской военной разведки отметил, что российские власти уже трижды меняли версии того, что произошло в «Крокусе».

«Появились объяснения Патрушева и Бортникова, который обвинил меня лично и что это все вообще сделала Украина. Это ерунда. Кстати, если мы затронули этот болезненный вопрос, хоть это и враг, но я не одобряю в принципе террористические акты против гражданских людей», ― заявил Буданов.

По последним данным, в результате нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» погибли 143 человека и еще 360 пострадали. Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка «Исламского государства» под названием «Вилаят Хорасан». При этом российские власти утверждают, что за терактом стоит Украина.