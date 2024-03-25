Путину «тревожно» из-за заявлений «Россия для русских»

Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна, нужно бережно относиться к межнациональному миру в государстве, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными летчиками в Тверской области. Его цитирует ТАСС.

«Когда я слушаю «ура-патриотов» — такие люди везде есть, в любом обществе, в том числе тех, кто говорит, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает», — сказал глава российского государства.

Путин рассказал, что в России с уважением относятся к представителям любых конфессий, в том числе мусульманам и иудеям. «Как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну», — заметил президент РФ, добавив, что главным пострадавшим при этом будет русский народ.