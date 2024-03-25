В ООН действия Израиля назвали геноцидом

Специальный докладчик ООН по правам человека в Палестине Франческа Альбанезе представила доклад, в котором назвала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Об этом информируют израильские «Детали».

«Есть разумные основания полагать, что порог, указывающий на совершение преступления геноцида… был достигнут», — заявила Альбанезе.

В материале ООН указано, что представитель Израиля в обсуждении доклада не участвовал, но выпустил пресс-релиз, в котором заявил, что «полностью отвергает» доклад Альбанезе, назвав его «непристойной инверсией реальности».

По словам Альбанезе, отрицать реальность и не наказывать израильские власти после принятия резолюции ООН недопустимо. «Израиль совершил три акта геноцида: причинение серьезного телесного или морального вреда, умышленное создание условий жизни, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение, а также введение мер, направленных на сокращение рождаемости», — сказала Альбанезе на Совете по правам человека.