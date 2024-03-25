Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 02:25

Роберт Кеннеди-младший, решивший участвовать в президентских выборах в США как независимый кандидат, выбрал напарницу по гонке, некую Николь Шанахан, юриста из Силикованной долины и бывшую жену основателя Google Сергея Брина. Ну что из этого, спросит читатель, почему мы должны уделять этому малозначимому событию свое внимание? Однако этот выбор RFK Jr, как его называют по аналогии с JFK, всемирно известным Джоном Фицджеральдом Кеннеди, вызвал немалую шумиху и не только в США, но и далеко за их пределами.

Выбор напарницы лишь подтвердил его твердое намерение участвовать в выборах. До этого он пытался записаться в избирательные списки демократов, но быстро понял, что там его никто не ждет и провозгласил себя независимым кандидатом. Катарское издание Al-Jazeera в этой связи задается вопросом, может ли RFK Jr. разрушить президентские выборы или он является агентом столь желанных для многих американцев перемен? Хорошо известно, что граждане Америки совсем не в восторге от матча-реванша между Джо Байденом и Дональдом Трампом в ноябре. По данным опроса, проведенного Reuters/ Ipsos, 6 из 10 американцев крайне разочарованы двухпартийной политической системой в своей стране и хотели бы получить третий выбор. И тут на сцене появляется потомок самой известной в Америке династии. Казалось бы, как не ему карты в руки. В феврале и марте этого года 40 процентов американцев придерживались благоприятного мнения о RFK Jr, хотя в прошлом декабре эта цифра была в районе 52 процентов. Однако у этого «кандидата третьей силы» есть очень большие проблемы. Совершенно ясно, что у него нулевые шансы победить на выборах. До этого в американской истории было лишь одно более или менее удачное участие в выборах кандидата от третьей партии. То был бизнесмен-миллиардер из Техаса Росс Перо. Считается, что на выборах 1992 году он отобрал значительное число голосов у Джорджа Буша-старшего, что привело к победе Билла Клинтона. В 1996 году Перо получил 8 процентов избирателей, и это было весьма значительным результатом для третьего кандидата.

Сколько американцев готовы отдать голоса Кеннеди? Репутация этого политика крайне противоречивая. В минувшие годы он строил свой пиар частично как активист по защите окружающей среды, но главные его усилия были сосредоточены на отрицании вакцины, применявшейся против ковида-19 (ничего другого он, видимо, придумать не мог). RFK Jr. опубликовал на эту тему сотни постов в социальных сетях и обвинял главного врача-инфекциониста Америки Энтони Фаучи в том, что тот «возглавляет исторический переворот против всей западной демократии». «Глупость», скажете вы и будете правы. Роберт Кеннеди-младший вообще производит впечатление человека, на котором природа отдыхает. Не слишком умный и совершенно не харизматичный, он ко всему прочему и никудышный оратор, хотя в этом и не его вина: Кеннеди страдает от спастической дисфонии в горле, которая характеризуется изменениями тонуса в мышцах голосового аппарата, из-за чего речь становится сумбурной и часто вообще бывает непонятно, о чем он говорит. Принадлежность к клану Кеннеди одновременно и привилегия, и трагедия для 70-летнего RFK Jr. Ему было 9 лет, когда был убит его дядя Джон Кеннеди. В 1968 году его отец, тогда генеральный прокурор США Роберт Кеннеди решил баллотироваться в президенты, но во время предвыборного турне в Лос-Анджелесе он был застрелен палестинским террористом Серханом Серханом.

Кеннеди-младший вскоре после этого обратился к героину, чтобы, как он говорит, «заполнить вакуум внутри себя». В 1981 году он закончил университет в штате Вирджиния, но два года спустя не смог сдать экзамен на адвоката, а еще через два года его арестовали за хранение героина. Ему дали условный срок и приговорили к исправительным работам — он трудился над очисткой реки Гудзон. Говорят, что именно эти работы и пробудили в нем интерес к охране окружающей среды. Но это все дела давно минувших дней, хотя они и оставили явный отпечаток на лице кандидата в президенты. А с чем он идет на выборы, какова его программа? «RFK Jr. заигрывал как с крайне правыми, приверженцами конспирологических теорий, так и с ультралевыми, - говорит о нем Мелисса Смит, автор книги о третьих партиях и их противостоянии двухпартийной системе в США. – Таким образом, он пытался объединить две крайности и сплотить их вокруг своей кандидатуры». В результате недоброжелатели прозвали его «демократическим Трампом». Как и тот он является классическим изоляционистом, выступает против всякой помощи Украине и обвиняет США и НАТО в том, что они ведут прокси-войну против России. Его взгляды на ситуацию на Ближнем Востоке являются крайне мутными. Ему понравилось, что на выступлении в Германии в прошлом году вокалист группы Pink Floyd Роджер Уотерс был одет как нацист. Немецкие власти посчитали, что такой имидж был использован артистом «для прославления национал-социалистов». В то же время Кеннеди в последнее время защищал «действия без границ» Израиля в его войне в секторе Газа.

И всего этого, однако, недостаточно, чтобы понять, почему высказывания этого сумбурного политика приковали такое внимание во всем мире. Причина между тем ясна. «Решение бывшего демократа Кеннеди участвовать в выборах является прямой угрозой для шансов на переизбрание президента Джо Байдена», - пишет журнал Forbes. С этим согласны все американские политтехнологи. Сейчас средний рейтинг Трампа составляет в среднем 40 процентов, а у Байдена – около 38, но позиции последнего в колеблющихся штатах в последние недели улучшаются. Однако если Кеннеди удастся прорваться на выборы, то дистанция между Трампом и Байденом возрастает. В таких штатах как Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Висконсин по опросу, проведенному престижным Siena College 18 процентов демократов готовы поддержать Кеннеди, а то время как на стороне этого независимого кандидата 16 процентов республиканцев. То есть это играет против Байдена. Другой именитый социологический центр Quinnipiac cообщает, что если без имени Кеннеди в бюллетенях Байден может победить Трампа с преимуществом в 4 процента, то с участием этого кандидата эта разница сокращается до 1 процента. Данные Reuters/Ipsos, собранные в январе более драматичны для демократов. При участии Кеннеди Трамп побеждает Байдена с преимуществом от 6 до 8 процентов.