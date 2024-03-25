Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 02:36

39 лауреатов Нобелевской премии выступили с обращением к мировым лидерам, в котором призвали существенным образом увеличить помощь Украине, поддержать демократическую оппозицию в России и защитить тамошних политзаключенных, а также отказаться видеть во Владимире Путине партнера, с которым можно иметь дело. «В этой войне Украина должна победить, а не просто "не проиграть". Своевременная помощь украинцам сократит потери человеческих жизней и поможет выгнать агрессора с их земли», - пишут лауреаты.

«Трагедии тоталитаризма XX века делают необходимой приверженность свободам и достоинству человека. Путин грубо их нарушает. Он превратил Россию в сильно милитаризованное полицейское государство, вооруженное самым большим ядерным арсеналом, которое представляет собой экзистенциальную угрозу всему человечеству». Об этой угрозе не раз говорил Алексей Навальный и другие лидеры российской оппозиции, «вслед за их великим предшественником, лауреатом Нобелевской премии мира 1975 года академиком Андреем Сахаровым». Очевидно, что авторы письма таким образом считают необходимым продолжить сахаровскую традицию. «Мы призываем мировых лидеров и всех людей доброй воли оставить любые иллюзии относительно г-на Путина и его криминального режима. История учит нас, что умиротворение агрессора означает поощрение новых преступлений против человечности. Никакие временные выгоды не могут оправдать это. Мы решительно выступаем против повторения Мюнхена 1938 года!» В качестве меры, которая будет знаком решительного отторжения нынешнего российского режима, лауреаты призвали отказать Владимиру Путину в легитимности: «Отказ мировых лидеров в признании Путина переизбранным президентом будет мощным сигналом миру о том, что он больше не может считаться "партнером"».