Путин: Россия воевать с НАТО не собирается, но F-16 будет уничтожать

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против России с аэродромов третьих стран, то они станут «легитимной целью, где бы не находились».

«Если они поставят F-16, а об этом говорят, пилотов готовят, то я думаю, что вы понимаете это, как никто другой, это ситуацию на поле боя не поменяет»,— сказал Путин.

По словам Путина, «мы будем уничтожать их самолеты так же, как уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня».

Путин заявил, что F-16 могут нести на борту ядерное оружие: «И это тоже мы должны будем учитывать».

Российский лидер также сказал, что у РФ нет агрессивных намерений по отношению к Европе. Планы военного столкновения РФ и НАТО глава российского государства назвал «бредом»: «У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении этих государств. Мы и на Украине бы никогда ничего не делали, если бы там госпереворот не совершили, а потом не начали бы военные действия на Донбассе».

По словам Путина, в 2022 году США потратили на военные расходы $811 млрд, а Россия — $72 млрд: «Мы что, при этом соотношении собираемся воевать с НАТО что ли? Ну это просто бред».