Сенсация: в Нахчыване обнаружены гробницы амазонок они о нас
Британская пресса пишет об обнаружении могил древних амазонок - женщин-воинов, живших 4 тысячи лет назад на территории современной Нахчыванской автономной республики.
Как сообщает The Observer (входит в группу The Guardian), в ходе исследования гробниц Нахчыванского бронзового века, британские археологи натолкнулись на артефакты, подтверждающие существование амазонок, упоминаемых в легендах Древней Греции.
«В них амазонки представлялись грозными женщинами-воинами, живущими на краю известного мира, - пишет The Observer. - Гераклу в одном из его 12 подвигов пришлось заполучить волшебный пояс амазонской царицы Ипполиты, а Ахилл убил другую царицу, Пентесилею, влюбившись в амазонку уже после ее смерти, сняв с нее шлем и пораженный ее удивительной красотой.
История этих прекрасных кочевниц, ездивших верхом, прекрасно владевших луком и сражавшихся на боле боя на равных с мужчинами, уже давно окутаны мифами. Однако археологи обнаруживают все больше доказательств того, что амазонки действительно существовали.
Раскопки в некрополе бронзового века в азербайджанском Нахчыване подтвердили, что женщин-воинов хоронили вместе с драгоценностями и оружием – бронзовыми кинжалами, булавами, а также луками с острыми, как бритва, наконечниками стрел».
Археологическими раскопками в Нахчыване руководила британский историк-археолог Беттани Хьюз.
Как отмечается в статье, археологи пришли к выводу, что найденные могилы могли принадлежать женщинам-амазонкам, жившим четыре тысячи лет назад.
«Это в очередной раз доказывает, что за мифами и легендами Древней Греции скрывается правда», - сказала Беттани Хьюз в интервью для The Observer.
Археолог также отметила, что эти доказательства становятся еще более важными, если связать их с более ранними находками.
В 2019 году в России были найдены останки четырех женщин-воинов, похороненных с наконечниками стрел. В 2017 году армянские археологи раскопали останки женщины, которая, судя по всему, умерла от боевых ранений, поскольку в ее ноге нашли наконечник стрелы. А в начале 1990-х годов недалеко от границы с Казахстаном были найдены останки женщины, похороненной с кинжалом.
«По некоторым скелетам, обнаруженным в Нахчыване, отчетливо видно, что женщины активно пользовались луками и стрелами, - отметил Беттани Хьюз. - Их пальцы искривлены из-за слишком частого натягивания тетивы. Изменения в суставах пальцев происходили не только в результате охоты. Особый интерес представляет тот факт, что многие кости погребенных ясно свидетельствуют о продолжительном пребывании в седле. Женский таз в основном открыт, потому что они постоянно ездили верхом. Их кости сформированы их образом жизни».
Археолог призвала обратить внимание на то, что в украшениях присутствуют ожерелья из сердолика.
«Сердолик – это полудрагоценный камень, - отметила Хьюз. - Вы часто видите этот камень в убранстве людей, являются верховными жрицами или богинями. Так что, как и булавы, это - признак женщины со статусом».
Уже известно, что находки британских археологов будут представлены в апреле в новом документальном сериале британского Channel 4 под названием «Сокровища мира Беттани Хьюз».
Один из эпизодов, озаглавленный, как «Шелковый путь и Кавказ», посвящен той части мира, которая на протяжении веков была свидетельницей приливов и отливов культур и цивилизаций, где торговые пути соединялись с континентами Азии и Европы.
В поисках следов проживания амазонок в Азербайджане, британский археолог посетила также древнее село Хыналыг в Губе. По описанию Хьюз, «эта деревня настолько аутентична, что кажется, будто там стерлось понятие времени».
«Поселения здесь существовали еще с бронзового века, и некоторые из жителей села Хыналыг рассказывали британским архитекторам, что в древние времена их женщины выдавали себя мужчинами, пряча лица под шарфами. Эти истории передавались из поколения в поколение», - пишет The Observer.