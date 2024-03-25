Эльяс Шафиев, собкор 02:48

Британская пресса пишет об обнаружении могил древних амазонок - женщин-воинов, живших 4 тысячи лет назад на территории современной Нахчыванской автономной республики. Как сообщает The Observer (входит в группу The Guardian), в ходе исследования гробниц Нахчыванского бронзового века, британские археологи натолкнулись на артефакты, подтверждающие существование амазонок, упоминаемых в легендах Древней Греции.

«В них амазонки представлялись грозными женщинами-воинами, живущими на краю известного мира, - пишет The Observer. - Гераклу в одном из его 12 подвигов пришлось заполучить волшебный пояс амазонской царицы Ипполиты, а Ахилл убил другую царицу, Пентесилею, влюбившись в амазонку уже после ее смерти, сняв с нее шлем и пораженный ее удивительной красотой. История этих прекрасных кочевниц, ездивших верхом, прекрасно владевших луком и сражавшихся на боле боя на равных с мужчинами, уже давно окутаны мифами. Однако археологи обнаруживают все больше доказательств того, что амазонки действительно существовали. Раскопки в некрополе бронзового века в азербайджанском Нахчыване подтвердили, что женщин-воинов хоронили вместе с драгоценностями и оружием – бронзовыми кинжалами, булавами, а также луками с острыми, как бритва, наконечниками стрел». Археологическими раскопками в Нахчыване руководила британский историк-археолог Беттани Хьюз. Как отмечается в статье, археологи пришли к выводу, что найденные могилы могли принадлежать женщинам-амазонкам, жившим четыре тысячи лет назад.

«Это в очередной раз доказывает, что за мифами и легендами Древней Греции скрывается правда», - сказала Беттани Хьюз в интервью для The Observer. Археолог также отметила, что эти доказательства становятся еще более важными, если связать их с более ранними находками. В 2019 году в России были найдены останки четырех женщин-воинов, похороненных с наконечниками стрел. В 2017 году армянские археологи раскопали останки женщины, которая, судя по всему, умерла от боевых ранений, поскольку в ее ноге нашли наконечник стрелы. А в начале 1990-х годов недалеко от границы с Казахстаном были найдены останки женщины, похороненной с кинжалом. «По некоторым скелетам, обнаруженным в Нахчыване, отчетливо видно, что женщины активно пользовались луками и стрелами, - отметил Беттани Хьюз. - Их пальцы искривлены из-за слишком частого натягивания тетивы. Изменения в суставах пальцев происходили не только в результате охоты. Особый интерес представляет тот факт, что многие кости погребенных ясно свидетельствуют о продолжительном пребывании в седле. Женский таз в основном открыт, потому что они постоянно ездили верхом. Их кости сформированы их образом жизни». Археолог призвала обратить внимание на то, что в украшениях присутствуют ожерелья из сердолика.