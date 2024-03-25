Россия снова бомбит Харьков

В ночь на 28 марта во время воздушной тревоги в Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«В Харькове взрывы. Будьте осторожны», - предупредил он.

СМИ пишут, что в городе прогремело два взрыва. Других подробностей пока нет.

Около полуночи 27 марта Воздушные силы Украины сообщили о второй группе российских беспилотников.

Как уже сообщалось, в результате атаки на Харьков 27 марта есть убитый и раненые (по предварительным данным 19), среди них 4 ребенка в возрасте от 3 месяцев до 9 лет.