Байден опережает Трампа

Президент США Джо Байден с небольшим отрывом опережает бывшего президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные нового опроса Quinnipiac University.

Ранее экс-президент США заявил, что участие в предвыборной гонке Роберта Кеннеди-младшего благоприятно скажется на перспективах Республиканской партии: «Кеннеди-младший - наиболее леворадикальный кандидат в гонке. ...Я думаю, это означает, что он переманит часть электората от скрюченного Джо Байдена, что окажет большую услугу Америке», - приводит The Hill выдержки из заявления Трампа в его соцсети Truth Social.

«Это на руку движению MAGA («Сделаем Америку снова великой»)», - отметил бывший президент США.

Опрос проводился среди 1 тыс. 407 зарегистрированных избирателей по всей стране с 21 по 25 марта. Погрешность составила 2,6 процентных пункта.