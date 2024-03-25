Глава СГБ о подстрекательстве Франции

Вместо того чтобы поддерживать мир в регионе, Франция поставляет оружие и боеприпасы Армении, которая около 30 лет удерживала азербайджанские земли под оккупацией и совершала геноцид против азербайджанского народа, об этом говорится в статье начальника СГБ генерал-полковника Али Нагиева, опубликованной в газете «Республика».

По его словам, «Франция размещает там свою военную миссию, подстрекает Армению к очередной войне, пытается реализовать свой план по превращению Южного Кавказа в поле боя».

Глава СГБ отметил, что Франция для достижения целей через представителей своих спецслужб привлекает к секретному сотрудничеству различных лиц, формирует шпионскую сеть, действует в ущерб национальной безопасности Азербайджана.

«Служба государственной безопасности разоблачила эту деятельность, немедленно и оперативно предприняв необходимые и адекватные шаги. В дальнейшем будут приняты соответствующие меры по предупреждению и пресечению угроз безопасности нашего государства, при этом оперативная обстановка будет всегда под контролем.

Мы должны быть всегда готовы к новым вызовам и всевозможным сценариям негативных процессов, происходящих в нашем регионе, не терять бдительность в вопросах надежного обеспечения безопасности», - сказал Нагиев.