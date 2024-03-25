На горячую линию МЧС «112» поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории Хатаинского района города Баку. К месту происшествия незамедлительно направилась группа Службы спасения особого риска МЧС, сообщили в ведомстве.

Были обнаружены и изъяты 2 ручные гранаты Ф-1 и 2 запала УЗРГМ.

Никаких других опасных или подозрительных предметов не было обнаружено во время дальнейшего осмотра места происшествия и в непосредственной близости от него.