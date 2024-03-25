Сколько случаев госизмены выявлено в Азербайджане?

В прошлом году Служба государственной безопасности (СГБ) провела предварительное расследование по 190 уголовным делам в отношении 340 лиц.

Об этом говорится в статье главы СГБ Али Нагиева, опубликованной в газете «Республика».

Согласно статье, 27 уголовных дел были связаны с государственной изменой, 12 – со шпионажем, 7 – с покушением на жизнь государственного или общественного деятеля, 35 – с терроризмом, вербовкой террористов и участием в вооруженных конфликтах за пределами Азербайджана.

В рамках мер по возмещению ущерба, причиненного по уголовным делам, находящимся в производстве СГБ, или конфискации в государственный бюджет средств, полученных преступным путем, в общей сложности было обеспечено возмещение средств в размере более 175 млн манатов и наложены аресты на имущество, говорится в статье.