Песков обратился к Павлу Дурову

Планов блокировать Теlegram в России нет, но Павлу Дурову следует обратить больше внимания на использование этого ресурса террористами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания. Потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос на глазах у нашего поколения, он все больше становится инструментом в руках террористов, используется в целях террористических», – сообщил он в комментарии SHOT.

Ранее стало известно, что боевики, которые совершили теракт в «Крокус Сити Холле», были завербованы через Telegram-канал «Голос Хорасана». Также один из задержанных во время допроса признался, что кураторы дали задание убивать всех людей в зале комплекса.