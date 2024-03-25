СГБ обнародует имена людей, чьи останки найдены в массовых захоронениях в Карабахе

В ближайшее время общественности будут обнародованы имена еще 73 человек, чьи останки обнаружены в массовых захоронениях на освобожденных территориях и идентифицированы.

Об этом говорится в статье начальника Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковника Али Нагиева, опубликованной в газете «Республика».

По его словам, в координации с Госкомиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан активно продолжается работа по выяснению судеб 3 890 граждан, числящихся пропавшими без вести в ходе Первой Карабахской войны.

«Также продолжается работа по выявлению мест массовых захоронений на освобожденных от оккупации территориях. Найденные по сей день останки эксгумируются и идентифицируются. По сей день удалось идентифицировать останки 107 человек, ранее считавшихся пропавшими без вести. Общественности уже обнародованы имена 34 из них, среди которых покойный сотрудник органов безопасности, национальный герой Азербайджана Риад Ахмедов, пропавший без вести в январе 1992 года в ходе операции «Дашалты». Имена остальных 73 человек будут обнародованы в ближайшие дни», - сказал Нагиев.