Али Нагиев об угрозе стабильности в Азербайджане

Процессы, происходящие на международной арене, естественно, не обходят стороной и Азербайджан, и не секрет, что сегодня в Азербайджане по-прежнему существует риск угрозы стабильности и безопасности.

Об этом говорится в статье начальника Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковника Али Нагиева, опубликованной в газете «Республика».

Он отметил, что нынешняя геополитическая ситуация сопровождается российско-украинской войной и другими столкновениями. Это, в свою очередь, не только оказывает серьезное влияние на мировой порядок, но и приводит к усложнению оперативных условий.

«Растущий с каждым днем авторитет нашей республики в мировом масштабе, последовательные победы как в политической, экономической, так и в военной сферах, в том числе благоприятные условия, сложившиеся для подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, серьезно волнуют ряд западных стран, круги, целью которых не является обеспечение мира и стабильности в регионе и которые действуют на границе двух государств под названием «Миссия наблюдения».