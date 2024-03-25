Центробанк снизил учетную ставку

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о снижении учетной ставки на 0,25 процентного пункта - с 7,75% до 7,5%, сообщили в Центробанке.

При этом верхний порог процентного коридора снижен на 0,25 процентных пункта - с 8,75% до 8,5%, а нижний порог сохранен на уровне 6,25%.

Решение вступает в силу с завтрашнего дня. Следующее решение по параметрам процентного коридора будет объявлено 1 мая.