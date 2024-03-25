Паника в правящих кругах Армении

Последние внутриполитические события в Армении вызывают «серьезную обеспокоенность в нижних эшелонах правящего лагеря», пишут армянские СМИ.

«В частности, установка взрывных устройств возле домов и офисов членов партии «Гражданский договор», вооруженное нападение на полицейский участок Нор Норка вселили в их сердца страх, они боятся того, что могут удостоиться жестокой расправы общественности.

Причем пострадавшими, в первую очередь, станут они сами, а не представители высшего эшелона власти, особенно Никол Пашинян, который, по всей вероятности, найдет убежище за пределами Армении. Согласно нашему источнику, это и стало причиной того, что закрытые обсуждения в правящей партии больше не проходят в покорной атмосфере, рядовые депутаты даже осмеливаются выступать против неоднозначных решений Пашиняна», - отмечается в публикации.