Нарышкин три дня пробыл в Пхеньяне

Российская делегация во главе с директором Службы внешней разведки России (СВР) Сергеем Нарышкиным посетила столицу КНДР Пхеньян, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Визит был трехдневным, он начался 25 марта и завершился накануне, передает агентство. За это время Нарышкин встретился с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ. Кроме того, российская делегация провела переговоры с сотрудниками Министерства государственной безопасности страны. Темой обеих встреч, в частности, была обстановка вокруг Корейского полуострова, уточняет ЦТАК. Также представители стран затронули ситуацию вокруг России и обсудили дальнейшее углубление сотрудничества.

Визит Нарышкина в Пхеньян не анонсировали.