Заявления о существовании в Армении « правительства Нагорного Карабах а в изгнании » создают угрозу национальной безопасности Армении, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Определенные круги осуществляют действия и шаги, заявляют что «правительство Нагорного Карабаха» создает угрозу для национальной безопасности Армении. Хочу ясно заявить, чтобы всем было понятно, что в Армении есть одно правительство», - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, этот посыл должен быть ясен всем, «а при необходимости должны быть предприняты соответствующие шаги и меры, чтобы, в том числе, внешние силы не использовали определенные круги для создания угроз безопасности Армении».

«В Армении не может существовать какого-либо другого правительства, и если кто-то в Армении идентифицирует себя как правительство, то это уже проблема национальной безопасности», - отметил Пашинян.

«Повторяю, в Армении не может быть какого-либо другого правительства. Подобные действия не могут оставаться без реакции», - заявил Пашинян.