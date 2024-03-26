Пашинян о правительстве сепаратистов Новость дополнена
Заявления о существовании в Армении «правительства Нагорного Карабаха в изгнании» создают угрозу национальной безопасности Армении, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
«Определенные круги осуществляют действия и шаги, заявляют что «правительство Нагорного Карабаха» создает угрозу для национальной безопасности Армении. Хочу ясно заявить, чтобы всем было понятно, что в Армении есть одно правительство», - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.
По его словам, этот посыл должен быть ясен всем, «а при необходимости должны быть предприняты соответствующие шаги и меры, чтобы, в том числе, внешние силы не использовали определенные круги для создания угроз безопасности Армении».
«В Армении не может существовать какого-либо другого правительства, и если кто-то в Армении идентифицирует себя как правительство, то это уже проблема национальной безопасности», - отметил Пашинян.
«Повторяю, в Армении не может быть какого-либо другого правительства. Подобные действия не могут оставаться без реакции», - заявил Пашинян.