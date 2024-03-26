Как врачи-педиатры спасли младенца видео
В Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Фараджевой Министерства здравоохранения поступил младенец в тяжелом состоянии.
При детальном обследовании малышу был поставлен диагноз: сепсис, вызванный кишечной инфекцией новорожденных, неонатальная инфекция мочевыводящих путей, неуточненная анемия, гипоксическая энцефалопатия у новорожденных.
При поступлении ребенка состояние его было преагональным, наблюдались общая интоксикация, сердечно-сосудистая, дыхательная недостаточность.
После плановых обследований и лечения, проведенных реаниматологом Халидой Мустафаевой, состояние малыша стабилизировалось, он был переведен в отделение патологии новорожденных.
В результате проведенного педиатром Нигяр Джафаровой лечения и ухода медсестер состояние ребенка улучшилось, и вскоре он был выписан.
Родители малыша выразили благодарность всему коллективу Института и лечащим врачам.
March 28, 2024