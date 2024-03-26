Кыргызов вербуют для терактов

Через социальные сети и популярные мессенджеры, такие как Telegram, ведется активная вербовка граждан, в том числе несовершеннолетних, для участия в террористических актах на территории РФ. Об этом заявило Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана.

Отмечается, что "вербовщики действуют в основном через сайты знакомств, вычисляют жертв, анализируя переписку в группах, по религиозным, культурным, национальным и другим социальным признакам, делают ставку на уязвимых людей, лиц, находящихся в депрессии или испытывающих какие-либо трудности и т. п."

Представительство призывает кыргызстанцев, проживающих или временно находящихся на территории России, не поддаваться на провокации, не трудоустраиваться через социальные сети, не участвовать в различных акциях, а также осуществлять контроль за детьми.