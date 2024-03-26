Центробанк об инфляции в Азербайджане

Центральный банк Азербайджана сохранил прогноз по инфляции на 2024 год (январский прогноз 5,3%). Об этом говорится в заявлении регулятора.

Отмечается, что в целом повышающие и понижающие риски инфляции уравновешивают друг друга: «Ожидается, что годовая инфляция в этом году останется в пределах целевого показателя (4±2%) при неизменных текущих условиях. Анализ показывает, что за оставшийся год прогноз годовой инфляции, вероятно, снизится».

«Годовые темпы инфляции продолжили снижаться с прошлого заседания. В феврале этого года 12-месячная инфляция составила 0,8 %, а 12-месячная базовая инфляция - 1,4%. Годовая продовольственная дефляция составила 0,3%, непродовольственная инфляция - 1,4%, а инфляция на услуги - 2,3%», - отмечается в заявлении Центробанка.