Омбудсмен встретилась с армянами в Ханкенди
В рамках своего мандата уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики уделяет внимание вопросам обеспечения прав и свобод каждого гражданина, независимо от национальности, религии, языка, расы и другой принадлежности, проживающего в Азербайджане.
Как сообщили в Аппарате омбудсмена, уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева встретилась в городе Ханкенди с жителями армянского происхождения, а также посетила приют, созданный Министерством труда и социальной защиты населения для уязвимых групп населения.
«Сабина Алиева поинтересовалась состоянием обеспечения прав и свобод жителей армянского происхождения, находящихся в приюте, а также пользующихся услугами за его пределами, подробно проинформировала о полномочиях омбудсмена. Кроме этого, был проведен мониторинг продовольственного обеспечения и социальных услуг, предоставляемых жителям психологами и социальными работниками.
Были заслушаны обращения принятых лиц, и они выразили удовлетворение проявляемым отношением, созданными условиями.
Во время посещения, учреждению были представлены плакаты, содержащие информацию о «916» - круглосуточном колл-центре омбудсмена», – сообщили в Аппарате омбудсмена.