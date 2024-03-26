Омбудсмен встретилась с армянами в Ханкенди

В рамках своего мандата уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики уделяет внимание вопросам обеспечения прав и свобод каждого гражданина, независимо от национальности, религии, языка, расы и другой принадлежности, проживающего в Азербайджане.

Как сообщили в Аппарате омбудсмена, уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева встретилась в городе Ханкенди с жителями армянского происхождения, а также посетила приют, созданный Министерством труда и социальной защиты населения для уязвимых групп населения.