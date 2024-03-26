Армяне заменяют российских пограничников

Пограничные войска Службы нацбезопасности (СНБ) Армении объявили прием на службу на КПП в аэропорту "Звартноц" и "Баграташен" на границе с Грузией, сообщают армянские СМИ со ссылкой на заявление пресс-службы СНБ.

"Пограничные войска СНБ организуют прием для поступления на военную службу на должности прапорщиков в пунктах пропуска "Звартноц", "Баграташен" и в других пунктах пропуска через государственную границу Армении", - сказано в заявлении.

Обратиться для поступления на службу могут граждане Армении женского пола, а также прошедшие обязательную срочную военную службу граждане мужского пола в возрасте до 30 лет, которые получили по меньшей мере среднее образование, владеют армянским и иностранным (английским или русским) языками.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения официально уведомила российскую сторону о намерении самостоятельно осуществлять пограничный контроль в аэропорту "Звартноц" с 1 августа.

На днях спикер парламента Армении Ален Симонян заявил о том, что вопрос вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц окончательно решен, Ереван и Москва его больше не обсуждают.

Российские пограничники несут службу на армяно-турецкой и армяно-иранской границе, в соответствии с межгосударственным договором о статусе пограничных войск России на территории Армении, заключенным в Ереване 30 сентября 1992 года. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда - в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в международном аэропорту "Звартноц" в Ереване.