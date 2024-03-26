Россия вооружает Армению

Россия в настоящее время передает Армении вооружение, поставки которого были предусмотрены в рамках ранее подписанных соглашений, сообщил в эфире Общественного телевидения глава комиссии НС по обороне и безопасности Андраник Кочарян.

Он подчеркнул, что Ереван не отказывается от российского рынка вооружений. Депутат сообщил, что в ходе состоявшегося в парламенте 25 марта закрытого заседания комиссии его участники были проинформированы, что закупки, которые были осуществлены армянской стороной, сегодня начали реализовываться.

Уточнив, что речь идет о вооружении, которое не было поставлено российской стороной по оплаченным Арменией контрактам, Кочарян заявил, что «сейчас Россия нашла возможность по частям передать его Армении».

В октябре 2023 года Кочарян заявил, что Армения ждет поставок российского оружия, за которое заплатила $400 млн. В январе 2024 года секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что, начиная с 2021 года, у Армении были многочисленные соглашения с Россией о поставках вооружений, по которым российская сторона не выполнила свои обязательства. Позднее депутат НС от партии «Гражданский договор» Гагик Мелконян заявил, что партию российского оружия доставили в Армению.