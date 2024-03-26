Армянский депутат: Мы – европейцы

Европейская интеграция – это свобода от плена. Мы – европейцы, и победа началась. С таким заявлением бывший депутат армянского парламента и председатель Европейской партии Тигран Хзмалян выступил на проходящем в Ереване круглом столе с участием демократических, политических и общественных деятелей на тему евроинтеграции Армении.

«Европейская интеграция – это национальная политика, не имеющая альтернативы. Референдум должен быть проведен», – заявил Хзмалян.