Российский нефтезавод полностью остановился

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод вынужденно остановил после пожара обе установки первичной переработки нефти, полностью прекратив производство, сообщили Reuters два источника в отрасли.

Возгорание на НПЗ, возникшее в прошлую субботу из-за атаки беспилотника, повредило первичную установку АВТ-5 мощностью 9 500 тонн в сутки, которая прекратила работу. Однако затем завод был вынужден остановить и вторую установку первичной переработки нефти - АВТ-4 мощностью 10 500 тонн нефти в сутки.

По словам одного из источников, АВТ-4 не была задета при атаке, но не смогла продолжать работу, так как технологически связана с поврежденной АВТ-5.

Средняя загрузка Куйбышевского НПЗ, находящегося в 10 километрах к югу от Самары, составила в феврале 2024 года 12 000 тонн нефти в сутки, в первой половине марта – 12 500 тонн в сутки при номинальной мощности 20 000 тонн в сутки.

16 марта атаке подвергся еще один российский НПЗ в районе Самары - Сызранский, который также прекратил работу после пожара.

По расчетам Reuters, общая производительность установок первичной переработки нефти, находящихся на аварийном простое после внешнего воздействия, по состоянию на 25 марта была равна 124 580 тонн в сутки, что составляет 14% от суммарной мощности действующих первичных установок на НПЗ РФ.