В Грузии заявили, что Саакашвили «вылечился»

«Председатель парламента может дать право другим депутатам навестить заключенного. Без разрешения это может сделать только председатель парламента. Я не собираюсь (давать права депутатам навещать Саакашвили), так как у нас хорошие результаты - Михаил Саакашвили, болевший «неизлечимыми болезнями», вылечился», - цитирует ТАСС Папуашвили.

Согласно регламенту парламента Грузии, депутату по приказу спикера парламента может быть дана возможность посетить любое пенитенциарное учреждение, действующее на территории страны, без специального разрешения.

Впервые Папуашвили ввел запрет для депутатов, желающих навестить Саакашвили, в декабре 2022 года. Парламентарии не раз просили спикера грузинского парламента снять запрет.