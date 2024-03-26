ОАО «Азеришыг» продолжает работы по реконструкции электрических сетей в регионах Азербайджана на основе утвержденной программы. Как сообщили в пресс-службе ОАО «Азеришыг», среди районов, где ведется реконструкция сетей, есть и Гёйчай. В настоящее время на территории района опоры с истекшим сроком эксплуатации заменяются современными металлическими опорами, прокладываются изолированные кабельные линии.

В целях обеспечения более качественной и устойчивой электроэнергией сел района, а также города Гёйчай, в селе Мырты продолжается строительство новой подстанции 35/10 кВ мощностью 6,3 мегаватта.

К этой подстанции проложена воздушная линия 35 кВ протяженностью 7,5 км. Подстанция Мырты будет служить для улучшения электроснабжения 12 сел района – Лякчылпаг, Ялман, Гарахыд, Мырты, Алыкенд, Джыргурд, Шякяр, Вейсалли, Чахырлы, Алпоут, Байдовул и Гараман. После строительства и ввода в эксплуатацию подстанции 5 тысяч абонентов будут обеспечены бесперебойной и стабильной электроэнергией.

В настоящее время продолжаются работы на улицах и микрорайонах, прилегающих к 5-й городской ВЛ 10 кВ, питаемой от ПС 110/35/10 кВ Гёйчай. Также заменены на новые провода опоры и счетчики старого образца в линиях электропередачи 0,4 кВ.