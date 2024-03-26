США предупреждали Россию о готовящемся теракте под Москвой, но не сообщили никакой конкретики из-за опасений за свои методы разведки . Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

NYT утверждает, что накануне теракта предупреждение о его возможности дошло даже до «Крокуса», о чем рассказал сотрудник гардероба. Персонал проинструктировали, что делать в случае нападения.

В предупреждении от американцев также говорилось, что теракт готовит именно ответвление «Исламского государства», известное как ИГИЛ-К, за которым несколько месяцев следила американская разведка. Параллельно в докладах внутренней российской разведки конкретно говорилось о возросшей вероятности нападения в РФ этнических таджиков, связанных с ИГИЛ-К.

Через них удалось получить «довольно конкретную информацию» о подготовке теракта в Москве.

7 марта, на следующий день после того, как ЦРУ направило РФ частное предупреждение, ФСБ объявила, что убила двух казахов к юго-западу от Москвы, сорвав заговор ИГИЛ-К с целью атаковать синагогу в столице. Официальные лица США посчитали это возможным признаком, что российские власти приступили к действиям.

Однако через несколько дней президент РФ Владимир Путин пренебрежительно отнесся к этим предупреждениям, назвав их «откровенным шантажом» и попытками «запугать и дестабилизировать общество».