Вопрос о восстановлении «Крокус Сити Холла» в повестке дня Кремля и общественности не стоит, пока обсуждать эту тему рано, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас этот вопрос в повестке дня Кремля и общественности не стоит. Все-таки идет активная фаза следствия», - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС, зависит ли решение о реконструкции «Крокуса» от позиции Кремля.

«Пока, наверное, рано об этом говорить и занимать какую-то позицию», - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сегодня, 28 марта, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, Эмин, заявил, что решение о восстановлении «Крокус Сити Холла» будет зависеть от мнения губернатора Московской области Андрея Воробьева, президента России Владимира Путина и общественности. По его словам, строительство концертного зала подобного «Крокусу» потребует не менее $150 млн.