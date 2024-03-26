Уволен директор сальянской школы

Было отмечено, что согласно соответствующему приказу директора Государственного агентства дошкольного и общего образования, Дильбер Гурбанова освобождена от занимаемой должности 27 марта 2024 года.

28 февраля сотрудники Ширван-Сальянского регионального управления образования провели мониторинг по различным направлениям в средней школе имени Азада Ибадова села Памбыгкенд.

В ходе проверки были выявлены недочеты, связанные с управлением школой, посещаемостью учащихся, трудовой дисциплиной, заменой уроков, организацией и проведением внеклассных занятий и кружков, организацией индивидуального обучения, а также организацией домашнего обучения детей с ограниченными возможностями.