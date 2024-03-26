Оппозиция пытается поднять депутатов против Пашиняна

Общенациональное политическое движение «Миасин» («Вместе») потребовало от парламентских сил выразить вотум недоверия премьер-министру Николу Пашиняну. Об этом говорится в опубликованном движением документе.

27 марта Общенациональное политическое движение «Миасин» («Вместе») провело митинг на площади Свободы в Ереване. Затем участники протестной акции организовали предупредительное шествие к зданию парламента.

Тогда же движение представило четырехстраничный документ, состоящий из 100 пунктов с главным требованием об отставке правительства, возглавляемого премьер-министром Николом Пашиняном.

«Движение обращается к трем фракциям и независимым депутатам с требованием завершить обсуждение отчета об исполнении программы правительства в парламенте, представив проект вотума недоверия премьеру Николу Пашиняну и вынести его на голосование согласно 115 ст. Конституции», - говорится в заявлении.

Авторы предупредили депутатов, что они несут личную ответственность за судьбу армянского народа.

«Наше требование выразить недоверие премьеру обоснованно и продиктовано национальными и государственными интересами», - говорится в сообщении.

Само движение готово выдвинуть своего кандидата на пост главы Кабмина.

Ранее представители данной инициативной группы заявили, что кандидатом на пост премьер-министра Армении от оппозиции может стать экс-глава Кабмина Грант Багратян.