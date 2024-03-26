Си Цзиньпин едет в Казахстан

В начале июля председатель КНР Си Цзиньпин посетит Казахстан. Об этом стало известно в ходе встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, сообщает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что все усилия сторон направлены на вывод казахско-китайских отношений на качественно новый уровень.

«Отношения дружбы и сотрудничества с Китаем являются для нас безусловным приоритетом. Мы настраиваем все ведомства правительства работать в тесном сотрудничестве с соответствующими ведомствами КНР, чтобы развивать отношения всестороннего стратегического партнерства», - подчеркнул президент Казахстана.