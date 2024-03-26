У Эрдогана назвали виновных в теракте в «Крокусе»

Теракт в «Крокус Сити Холле» «не мог быть совершен без поддержки зарубежной разведки». Об этом сообщил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

«Мы выражаем искренние соболезнования российскому народу в связи с этим трагическим событием. Очевидно, что совершить такую профессиональную акцию без поддержки разведки какого-либо государства невозможно. У подобных акций всегда есть спонсоры. Есть лобби, которые хотят продолжения войны (в Украине)», - сказал представитель партии, которую возглавляет турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, в эфире телеканала NTV.

Он добавил, что спецслужбы Турции и России «взаимодействуют в вопросах, касающихся противодействия терроризму».