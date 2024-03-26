Что за шпионаж иранца в Баку?

Как сообщает корреспондент haqqin.az, в ходе разбирательства, проведенного Службой государственной безопасности, было установлено, что Гаеди Мохаммад Наджаф занимался шпионажем на территории Азербайджана. Он получил от иностранной спецслужбы приказ организовать сбор и распространение информации, составляющей государственную тайну и предназначенной для использования в ущерб безопасности Азербайджана, в том числе получение личных сведений о сотрудниках правоохранительных органов Азербайджана. Он устанавливал с ними личные отношения и вовлекал их в негласное сотрудничество с органом специальной службы иностранного государства. Гражданин Ирана был привлечен к уголовной ответственности по статье 276 (шпионаж) Уголовного кодекса Азербайджана.

Согласно решению суда, Гаеди Мохаммад Наджаф приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.