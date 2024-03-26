Почему Путин не посетил место теракта

Посещение президентом РФ Владимиром Путиным «Крокус Сити Холла» было бы «нецелесообразно» из-за продолжающихся работ на месте теракта, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Конечно же, в эти дни осуществление каких-то ознакомительных поездок совершенно нецелесообразно, потому что это просто препятствовало бы штабной работе, которая была организована на месте», — сказал Песков в ответ на вопрос, планирует ли президент РФ посетить место теракта.

Представитель Кремля отметил, что «с первых минут этого ужасного теракта» службы и руководство Подмосковья принимали все меры, «которые надлежит принимать в таких ситуациях для обеспечения спасения людей, оказания медицинской помощи пострадавшим, пожаротушения».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Погибли не меньше 143 человек, еще 360, по данным центра медицины катастроф, пострадали.