Песков назвал Макрона «радикалом»

Президент Франции Эммануэль Макрон занимает «наиболее радикальные позиции среди всех европейских лидеров» по вопросу войны в Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Но при этом мы видим, что в данном случае наиболее, наверное, радикальные позиции занимает президент Макрон все-таки, который является инициатором дискуссии о необходимости направления иностранных воинских контингентов в Украину, мы внимательно отслеживаем всю эту историю», - сказал Песков журналистам.

После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск в Украину, консенсус пока не достигнут, но ничего исключать нельзя. В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции нет лимитов и красных линий в вопросе помощи Украине.