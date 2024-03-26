Нетаньяху передумал

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил членам военного Кабмина, что израильская делегация отправится в Вашингтон на следующей неделе. Об этом информировала газета Yedioth Ahronoth со ссылкой на источники.

По сведениям издания, участники делегации обсудят с американскими представителями возможную операцию Израиля в Рафахе. Израильские власти пока не комментировали информацию об отправке делегации.

19 марта газета сообщила, что Нетаньяху по просьбе президента США Джо Байдена направит в Вашингтон министра стратегического планирования Израиля Рона Дермера и главу Совета национальной безопасности Цахи Ханегби для обсуждения вопросов, связанных с ожидаемой военной операцией в городе Рафах на юге Газы. 25 марта Нетаньяху решил не направлять делегацию Израиля в США после того, как Вашингтон не наложил вето в Совете Безопасности ООН на резолюцию с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа в период месяца Рамадан без обязательного освобождения удерживаемых в палестинском анклаве заложников.