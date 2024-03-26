Делегация во главе с заместителем министра культуры Азербайджана Фаридом Джафаровым провела встречи в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже с руководящими должностными лицами организации.

На встрече был отмечен особый вклад Бакинского процесса, инициированного президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с 2008 года, в мир и безопасность на международном уровне посредством содействия межкультурному диалогу. В этом контексте было высоко оценено пятикратное проведение Азербайджаном Всемирного форума межкультурного диалога (ВМДФ) и выражена поддержка VI форуму, который намечен на 1-3 мая текущего года.

22 марта на встречах с заместителем генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэлой Рамос и заместителем генерального директора по приоритетным африканским и внешним связям Энтони Охеменг-Боама обсуждались вопросы сотрудничества ЮНЕСКО с Азербайджаном. В этом контексте было отмечено, что Баку участвует в крупных мероприятиях и проектах ЮНЕСКО, включая 8-ю сессию межправительственного комитета по сохранению нематериального культурного наследия (2013 г.), 43-ю сессию комитета всемирного наследия (2019 г.), VII встречу министров МИНЕПС-спорта (2023 г.) и форумы межкультурного диалога (его деятельность в качестве организатора и предпринимателя (2011-2019 гг.) получила особую оценку.

Было подчеркнуто, что поддержка, оказываемая Азербайджаном африканским странам и развивающимся малым островным государствам, имеет большое значение. Стороны также обсудили программу Шелкового пути, сотрудничество в области научных исследований и публикаций и т. д.

Была отмечена деятельность по восстановлению историко-культурных памятников на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, а также работа в рамках механизмов ЮНЕСКО, связанных с культурным наследием Азербайджана, разрушенным и разграбленным в период оккупации.

В ходе состоявшихся встреч были проведены обсуждения вокруг 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которую планируется провести в Баку.