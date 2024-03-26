Оппозиция Венесуэлы зарегистрировала своего кандидата в президенты

Главная оппозиционная коалиция Венесуэлы с третьей попытки смогла зарегистрировать кандидата на июльских президентских выборах. Первых двух кандидатов власти заблокировали.

Коалиция «Единая платформа» (Plataforma Unitaria, PU) в среду объявила, что благодаря продлению срока регистрации для одной из входящих в нее партий сумела зарегистрировать кандидатом в президенты бывшего дипломата Эдмундо Гонсалеса. Оппозиционеры подчеркнули, что Гонсалес будет временным кандидатом, зарегистрированным лишь потому, что у них пока нет возможности зарегистрировать того, кого они хотели. По венесуэльским правилам партии до 20 апреля могут заменять кандидатов.