Оппозиция Венесуэлы зарегистрировала своего кандидата в президенты
Главная оппозиционная коалиция Венесуэлы с третьей попытки смогла зарегистрировать кандидата на июльских президентских выборах. Первых двух кандидатов власти заблокировали.
Коалиция «Единая платформа» (Plataforma Unitaria, PU) в среду объявила, что благодаря продлению срока регистрации для одной из входящих в нее партий сумела зарегистрировать кандидатом в президенты бывшего дипломата Эдмундо Гонсалеса. Оппозиционеры подчеркнули, что Гонсалес будет временным кандидатом, зарегистрированным лишь потому, что у них пока нет возможности зарегистрировать того, кого они хотели. По венесуэльским правилам партии до 20 апреля могут заменять кандидатов.
«Единая платформа» вначале выбрала своим кандидатом 56-летнюю Марию Корину Мачадо — опытного политика, бывшего депутата парламента и одного из лидеров оппозиции. Мачадо собрала на праймериз оппозиции больше 90% голосов, и вокруг ее фигуры объединились самые разные оппозиционные партии, в том числе враждующие между собой. Однако еще до праймериз венесуэльские власти обвинили Мачадо в сотрудничестве с Хуаном Гуайдо и поддержке санкций против Венесуэлы и на 15 лет запретили ей участвовать в выборах. Она подала апелляцию, но Верховный суд, укомплектованный сторонниками Мадуро, жалобу отклонил.