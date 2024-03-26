Шрёдер уверен, что дружба с Путиным поможет закончить войну

«Мы многие годы хорошо сотрудничали. Возможно, это все еще может помочь найти решение за столом переговоров, ведь другого решения не существует», - сказал он в интервью агентству dpa.

Шрёдер в период пребывания на посту канцлера ФРГ с 1998 по 2005 год подружился с Путиным и в настоящее время работает на газопроводные компании Nord Stream, находящиеся преимущественно под российским контролем. Хотя он и назвал российское вооруженное вторжение в Украину «роковой ошибкой», но так и не отмежевался от Путина.

Руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) сторонится его, но исключить из партии не удалось. Ведущие представители большинства других политических партий ФРГ также критикуют нежелание экс-канцлера однозначно осудить российскую агрессию против Украины и разорвать отношения с российским лидером.

В интервью dpa Шрёдер говорил о «позитивных результатах» его отношений с Путиным. На вопрос, почему он, несмотря на десятки тысяч убитых и военные преступления России в Украине, продолжает дружбу с Путиным, Шрёдер ответил, что «здесь имеет место другое измерение».

«Однажды уже было ощущение, что эти личные отношения могут помочь найти решение для этой политически исключительно сложной проблемы. Поэтому я считаю абсолютно неверным предавать забвению и все те позитивные моменты, которые были между нами в политической жизни в прошлом. Это не в моем духе, и я не буду делать этого», - сказал экс-канцлер.

Агентство dpa отмечает, что Шрёдер, по всей видимости, имел в виду свою посредническую миссию в марте 2022 года вскоре после российского вторжения в Украину. Тогда он сначала встретился в Стамбуле с тогдашним парламентарием, а ныне министром обороны Украины Рустемом Умеровым, а затем направился в Москву для переговоров с Путиным. Однако его миссия не увенчалась успехом.

Сейчас Шрёдер выступает за запуск новой посреднической инициативы на правительственном уровне. «Франция и Германия должны взять на себя инициативу в этом деле. Очевидно, что война не может закончиться тотальным поражением ни одной из сторон», - отметил он.