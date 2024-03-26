Китай разработал зенитную ракету дальностью свыше 2000 км

Китайские специалисты разработали управляемую зенитную ракету, способную поражать воздушные цели на расстоянии более 2 тыс. км. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

«Ракета сможет сбивать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и бомбардировщики, препятствуя их вмешательству в возможные региональные конфликты», - говорится в сообщении.

Длина ракеты - 8 м, масса изделия - 2,5 т. Внешнего описания ракеты нет, однако анализ конструктивных параметров свидетельствует, что она может быть похожа на гиперзвуковую ракету Feitian-1. Испытания последней специалисты Северо-Западного политехнического университета завершили два года назад.

Детальные характеристики новой ракеты также не раскрывают. Предполагается, что огромную дальность обеспечат за счет разведывательных спутников, которые будут направлять ракету к району расположения цели.

Ракета пока не поступила на вооружение. По мнению китайских экспертов, она «имеет важное значение для поддержания мира и стабильности в глобальном и региональном измерениях.