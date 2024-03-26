Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана выявили факт проведения незаконных строительных работ перед нежилым объектом, расположенным на первом этаже многоэтажного жилого здания в 9-м микрорайоне Сумгаита. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, в результате мер, предпринятых Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве МЧС при участии представителей Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Госслужбы по имущественным вопросам и Исполнительной власти Сумгаита, незаконная постройка была снесена.