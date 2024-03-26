Азербайджанский медицинский университет добился очередного успеха в сфере аккредитации высших учебных заведений. АМУ, который впервые в истории азербайджанского образования провел международную аккредитацию трех образовательных программ, в этот раз успешно прошел институциональную аккредитацию на национальном уровне. Согласно решению Аккредитационного совета Агентства по обеспечению качества в образовании, Азербайджанский медицинский университет был удостоен институциональной аккредитации сроком на 5 лет. Помимо этого, было принято решение о принятии во внимание при государственной аккредитации результатов аккредитационной оценки международной программы по специальностям АМУ «Лечебное дело», «Стоматология» и «Фармацевтика».

На состоявшемся сегодня мероприятии руководству университета было вручено свидетельство об институциональной аккредитации Агентства по обеспечению качества в образовании. Выступив на церемонии, ректор АМУ, профессор Герай Герайбейли выразил благодарность партнерскому учреждению за организацию процесса аккредитации на высоком уровне. Он отметил, что новые подходы, возникающие в ходе таких процессов, дают импульс развитию любой организации: «Все рекомендации, выдвигаемые по итогам процесса аккредитации, очень важны для нас и в целом представляют собой новое направление для развития АМУ. В то же время мы должны уделять серьезное внимание интеграции положительных свойств глобального образования в национальное образование. В связи с этим подтверждение результатов международной аккредитации возлагает на нас, как представителей АМУ, большую ответственность».

Г.Герайбейли сказал, что перед АМУ стоят более масштабные задачи, и будут проведены работы по международной аккредитации других специальностей, помимо 3 вышеупомянутых программ. Он выразил уверенность в том, что эти процессы будут способствовать развитию АМУ, медицинского образования и в целом сферы образования.

Председатель Правления Агентства по обеспечению качества в образовании Турал Ахмедов сообщил, что в ходе процесса было установлено плодотворное сотрудничество с АМУ: «Достижение институциональной аккредитации, а также признание результатов программной аккредитации, проводимой совместно с международными партнерами, будет способствовать укреплению нынешней позиции и будущей миссии университета во многих аспектах». Т.Ахмедов отметил, что аккредитация проводится с целью поддержки высших учебных заведений, этот процесс включает в себя оценку деятельности вузов с диагностической точки зрения, поощрение положительного опыта, и выявление тех частей, которые нуждаются в усовершенствовании.

В церемонии приняли участие руководство АМУ, проректоры, деканы и представители Агентства по обеспечению качества в образовании.

Напомним, что в 2022 году Независимое агентство аккредитации и рейтинга (IAAR - Independent Agency For Accreditation and Ratıng) приняло решение об аккредитации сроком на 5 лет специальностей «Лечебное дело», «Стоматология» и «Фармацевтика» Азербайджанского медицинского университета.