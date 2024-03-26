За «поцелуй без согласия» – тюрьма

Бывший глава Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес может быть приговорен к двум с половиной годам тюрьмы.

Прокуратура Испании предъявила ему обвинения за «поцелуй без согласия» и «оказание давления», сообщают испанские СМИ.

После победы сборной Испании в финале женского чемпионата мира Луис Рубиалес поцеловал в губы капитана сборной Дженнифер Эрмосо. Поступок вызвал скандал в Испании. Луис Рубиалес был вынужден уйти в отставку.