Мать чеченских оппозиционеров попала в больницу

Как заявил адвокат Александр Савин, навестивший осужденную в колонии, у Мусаевой испортилось зрение, а также начались сильные отеки. Сама она рассказала, что недавно попала в больницу, где ей диагностировали катаракту. Также Мусаевой, у которой инсулинозависимый диабет второго типа, прописали новые препараты, поскольку старые перестали помогать бороться с последствиями хронического заболевания.

«Она рассказала, что ухудшение зрения произошло довольно быстро. Она стала видеть все хуже и хуже, а к моменту госпитализации видела только силуэты. У нее начались сильные боли в колене. Сейчас Мусаева постоянно принимает обезболивающие. Причины этих болей не диагностированы, но Зарема рассчитывает, что в конце этой недели ее вновь отвезут в больницу, где смогут провести соответствующие обследования», — сказал Савин.

Защитник еще в декабре 2023 года направил ходатайство в Шалинский городской суд об освобождении Мусаевой из-под стражи в связи с состоянием здоровья, однако медицинское освидетельствование по этому поводу не провели до сих пор.

В январе 2022 года чеченские полицейские ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где Сайди Янгулбаев жил с женой Заремой Мусаевой, и насильно увезли 59-летнюю женщину на допрос в Грозный, где она якобы проходит свидетельницей по делу о мошенничестве. Семья Янгулбаева назвала случившееся похищением. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале утверждал, что Янгулбаевым трижды отправляли повестку с требованием явиться в Грозный.

В июле суд в Грозном приговорил Мусаеву к пяти с половиной годам колонии общего режима, позднее Верховный суд смягчил срок, сократив его на шесть месяцев, и перевел Мусаеву для отбытия наказания в колонию-поселения.